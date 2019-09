Bestuurder naar ziekenhuis na aanrijding ADPW

15 september 2019

Een 35-jarige bestuurster van een personenwagen uit Herent werd zaterdag even voor 18 uur met lichte verwondingen met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg nadat ze op de Nieuwe Mechelsesteenweg ter hoogte van de op- en afrit E314 in een aanrijding met twee andere auto’s betrokken raakte. Eén voertuig werd getakeld. Er was een tijdje verkeershinder. Alle bestuurders legden een negatieve alcohol- en drugstest af.