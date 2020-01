Bestuurder met onverzekerde wagen maakt brokken ADPW

10 januari 2020

Een bestuurder die donderdagavond omstreeks 19 uur met een volgens getuigen hoge snelheid door de Werkhuizenstraat in Kessel-Lo reed, verloor op het kruispunt met ’t Pachthof de controle over het stuur van zijn voertuig. De auto kwam tot stilstand in een voortuin en raakte zwaar beschadigd. Een getuige zag de bestuurder uitstappen, enkele papieren uit het voertuig mee grissen en er lopend vandoor gaan. Op de auto stond een nummerplaat die sinds 2016 uit gebruik is genomen. De niet-ingeschreven en onverzekerde wagen werd versleept naar de stallingsplaats van de politie. Enkele minuten voor deze feiten werd een eindje verder in de Werkhuizenstraat een traag rijdend voertuig langs achter aangereden door wellicht dezelfde bestuurder die even later crashte. Na deze aanrijding ging de bestuurder er tegen hoge snelheid vandoor. De inzittenden van het aangereden voertuig raakten niet gewond, maar omdat de passagier zwanger was, werd toch een dokter geraadpleegd. Er werd pv voor ongeval met vluchtmisdrijf opgesteld. Getuigen gaven een goede beschrijving van de bestuurder. Voor het identificeren van de bestuurder werd beroep gedaan op het internet. De man wordt opgespoord.