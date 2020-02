Bestuurder met glas te veel op wordt tweemaal tegengehouden JSL

27 februari 2020

14u09

In de nacht van woensdag op donderdag liep een automobilist met een glas te veel op tegen de lamp in Leuven. De Leuvense politie kreeg in de vroege uurtjes melding dat er een auto op het fietspad geparkeerd stond in de Galgebergstraat in Leuven. De interventiepatrouille sprak de inzittenden aan en al snel bleek dat de 41-jarige bestuurder te veel gedronken had om nog met de auto te rijden. Hij werd hiervoor gewaarschuwd en de politie maande hem aan om het voertuig door iemand anders te laten verzetten. Even later bleek hij echter toch zelf met zijn voertuig vertrokken te zijn. De politie onderwierp hem alsnog aan een ademtest en zijn rijbewijs werd ingehouden.