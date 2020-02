Bestuurder met glas te veel op rijdt zich vast JSL

11 februari 2020

14u36 0

In de nacht van maandag op dinsdag werd een automobilist met een glas te veel op betrapt op de Celestijnenlaan in Heverlee. De man had zich vastgereden op een veld waardoor de politie verwittigd werd. Toen de politie ter plaatse kwam, werd hij onderworpen aan een ademtest en al snel bleek dat hij te veel gedronken had. Zijn auto werd door een takeldienst uit het veld gesleept en zijn rijbewijs werd ingetrokken door de politie. Omdat de man geen verblijfplaats in België heeft, moest hij de boete meteen betalen.