Bestuurder met glas te veel op betrapt

09 oktober 2020

In de nacht van donderdag op vrijdag werd een bestuurder met een glas te veel op betrapt in Heverlee. Een patrouille van de interventiedienst van de Leuvense politie merkte een lichte vrachtwagen op die sneller dan toegelaten over de Naamsesteenweg reed. Ze gingen over tot een controle, en daaruit bleek dat de keuring vervallen was en een ademtest wees uit dat de 28-jarige bestuurder te veel gedronken had om nog met het voertuig te rijden. Er werd proces-verbaal opgesteld en zijn rijbewijs werd ingetrokken.