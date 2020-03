Bestuurder met glaasje op moet rijbewijs afgeven JSL

10 maart 2020

11u31 0

Een 55-jarige bestuurder uit Westerlo trok maandagnacht in de Mechelsestraat in Leuven de aandacht van de politie omdat hij te snel reed en van zijn rijstrook afweek. Een ademtest wees uit dat de bestuurder een glaasje te veel gedronken had. Hij moest zijn rijbewijs voor zes uur afgeven.