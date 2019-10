Bestuur gevat onder invloed van verdovende middelen ADPW

15 oktober 2019

15u33 0

Een mannelijke bestuurder werd maandagnamiddag in Heverlee betrapt op het rijden onder invloed. Een interventieploeg van de Leuvense politie ging over tot een verkeerscontrole van een auto in de Hoveniersdreef waarbij een 31-jarige Leuvenaar gecontroleerd werd op alcohol en drugs. Hij bleek onder invloed van verdovende middelen te rijden en zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen.