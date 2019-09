Bestelwagenbestuurder test positief op drugs na aanrijding ADPW

18 september 2019

Een 33-jarige fietser uit Lubbeek raakte dinsdagnamiddag lichtgewond toen hij op het kruispunt van de Diestsesteenweg en de Werkhuizenstraat in Kessel-Lo werd aangereden door een camionette die rechtsaf de Werkhuizenstraat indraaide. De fietser kwam ten val en bezeerde een knie. Hij wenste geen onmiddellijke medische verzorging. De bestuurder van de lichte vrachtauto vervolgde zijn weg, maar kon even later thuis door de politie worden aangetroffen. Hij beweerde niets gemerkt te hebben van een aanrijding. De man uit Kessel-Lo legde een positieve drugstest af. In opdracht van het parket werd zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.