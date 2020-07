Bestelwagen schept fietser op JSL

29 juli 2020

Woensdagochtend werd een fietser aangereden op de Haanhofweg in Heverlee. De 47-jarige man uit Kessel-Lo reed met zijn fiets over het fietspad langs de Meerdaalboslaan. Toen hij via een aardeweg doorstak naar de Haanhofweg kwam er net een 46-jarige man uit Linter door de Haanhofweg gereden met zijn bestelwagen. Bij het kruisen kwam het tot een aanrijding tussen de bestelwagen en de fietser. De fietser werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.