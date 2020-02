Beschermvrouw Koningin Mathilde bezoekt Alamire Foundation Bart Mertens

04 februari 2020

19u43 1 Leuven Alamire Foundation in Heverlee kreeg vandaag koningin Mathilde op bezoek. Het studiecentrum op de site van Abdij van Park geniet ook de bescherming van hare majesteit. Koningin Mathilde kreeg de eer om het echte en bijzonder kostbare 15de-eeuwse handschrift Leuven Chansonnier te bezichtigen.

“De Permanente Hoge Bescherming van een lid van de Koninklijke familie is een morele gunst die wordt toegekend voor een periode van twee of vijf jaar aan een vereniging die in België gevestigd is. De Alamire Foundation genoot reeds van de Permanente Hoge Bescherming van HM Koningin Fabiola die de plechtige opening van het Huis van de Polyfonie in de gerestaureerde Mariapoort van de Abdij van Park bijwoonde op 27 oktober 2011. HM Koningin Mathilde zet deze traditie voort en verleende deze gunst aan de Alamire Foundation in 2018 voor een periode van vijf jaar”, zegt Bart Demuyt, algemeen directeur van de Alamire Foundation.

Nog dit: de Alamire Foundation ontleent haar naam aan Pegrus Alamire die werd Geboren in de Zuid-Duitse koopmansfamilie Imhoff. Hij was vooral actief in de Lage Landen waar hij naam en faam verwierf door zijn rol in de productie van muziekhandschriften.