Beschermd natuurgebied Kesselberg opnieuw beschadigd door BBQ EDLL

22 juni 2019

11u31 0

Gisterenavond werd er door onbekenden weer een stevig BBQ-feestje gehouden op de Kesselberg in Leuven. De Kesselberg is beschermd natuurgebied en de heuvel is een belangrijke archeologische site. Het is dus niet toegestaan om daar een kampvuur te houden of afval achter te laten. De Leuvense politie spreekt van een terugkerend probleem: “Het is zo dat elk kampvuur dat op Leuvens grondgebied wordt aangestoken, aangevraagd moet worden. In bepaalde omstandigheden kan dat wel gedaan worden, maar niet spontaan een BBQ zoals hier het geval is en zo’n grote afvalberg achterlaten. Dat is een inbreuk op het politiereglement. Er is een vergunning voor nodig en zeker met het brandgevaar in deze warme periode is het een risico”, aldus perswoordvoerder Nicolas Del Piero.