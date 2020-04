Bert Longin is klaar voor eerste e-race: “Mijn telefoon staat niet stil” Bart Mertens

16u30 0 Leuven Krafft Racing is klaar voor eerste Belcar e-race op zondag 26 april. Aan de start uiteraard Bert & Stienes Longin en Christoff Corten die door de corona-epidemie de strijd niet kunnen aangaan op het circuit. “Mijn telefoon staat sinds de aankondiging niet stil en de e-race was in no time uitverkocht”, aldus racepiloot Bert Longin.

Omdat dit jaar het gemis aan autosport groot is door de corona-epidemie heeft de Belcar-organisatie besloten om de liefde voor het racen simpelweg thuis voort te zetten: een virtueel kampioenschap voor piloten en andere e-racers. Ook de Leuvense racepiloot Bert Longin zal met Krafft Racing van de partij zijn samen met zijn zoon Stienes en Christoff Corten. Op 26 april weerklinkt het startsignaal van de race en Bert Longin is bijzonder enthousiast over het initiatief. “Chapeau voor Belcar. Zo snel een e-race op poten zetten, dat getuigt van een flinke dosis innovativiteit. Mijn telefoon staat sinds de aankondiging niet stil en de e-race was in no time uitverkocht”, aldus de Leuvense racepiloot.

Liefdadigheidsinstellingen

Blijft de vraag: hoe gaat zo een virtuele race nu in zijn werk? “De deelnemende teams schrijven zich in op de virtuele iRacing service. Daar krijgen ze de kans meermaals een training te volgen om vertrouwd te geraken met het systeem. De virtuele race komt zoveel mogelijk overeen met hoe het er in de werkelijkheid aan toe zou gaan met 125 minuten durende teamraces op het circuit van Zolder. Het kampioenschap wordt live uitgezonden, met live commentaar. Echt iets om naar uit te kijken dus. Belcar steunt bovendien haar gemeenschap door het inschrijvingsgeld van 10 euro per team te doneren aan lokale liefdadigheidsinstellingen”, aldus de organisatie.