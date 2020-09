Bert Longin en het Belgische Solar Team winnen de 24 Uur voor zonnewagens op Circuit Zolder. Zege ook goed voor Europese titel Joost Custers

20 september 2020

16u57 32 Leuven Sinds dit weekend mag het Belgische Solar Team zich niet alleen wereldkampioen, maar ook Europees kampioen noemen. De zonnewagen BluePoint reed op zondag om 13 uur als winnaar over de streep van de iLumen European Solar Challenge. Het hoogste aantal rondjes kwam er dankzij een snelle wagen en een sterke strategie. Dit is de derde overwinning op rij voor het Belgische Solar Team, na winst in Chili in 2018 en op het wereldkampioenschap in Australië in 2019.

Intense race

De iLumen European Solar Challenge duurt 24 uur en vindt plaats op het Circuit van Zolder. Het Agoria Solar Team nam deel aan de race met twee zonnewagens, de BluePoint en de Punch 2. De BluePoint, de nieuwste wagen van het team, kwam met het hoogste aantal rondjes over de finish. Zo nam het Belgische team de titel mee naar huis, met op de tweede plaats het Nederlandse Solar Team uit Twente.

Deze overwinning is te danken aan een snelle wagen en een racestrategie die sterk verschilde van andere teams. “Tijdens deze wedstrijd is het toegelaten om de batterij twee keer op te laden. Wij hebben gekozen om maar een keer op te laden, waardoor we een uur langer rondes konden rijden”, aldus Romanie Cnockaert, de strateeg van het Belgische Solar Team uit Wervik, West-Vlaanderen. Door de gunstige weersomstandigheden werd het record van hoogste aantal rondes op 24 uur door zonnewagens met een vierde verbeterd.

De Punch 2, de wagen die het team bouwde in 2017, finishte vijfde in de race. Het grote verschil is te wijten aan de leeftijd van de wagen. De wagens maken gebruik van de allernieuwste technologieën die voortdurend veranderen. Dit is tevens ook een van de redenen waarom het Solar Team telkens een volledig nieuwe zonnewagen bouwt voor het tweejaarlijks wereldkampioenschap.

Derde overwinning

De overwinning op het Europees kampioenschap is de derde overwinning op rij voor het Belgische Solar Team. In 2018 finishte het team eerste na de uitdagende Carrera Solar Atacama in Chili, dwars door de Atacama woestijn. Het jaar daarop werd het team wereldkampioen dankzij een spannende overwinning op de Bridgestone World Solar Challenge, het wereldkampioenschap voor zonnewagens. Professionele piloot Bert Longin was een van de rijders tijdens de laatste twee races. “Winnen went nooit: dat blijft een euforisch moment”, aldus Bert Longin.

De volgende race van het Belgische team vindt in februari plaats in Zuid-Afrika. In oktober van 2021 zal het team de wereldtitel verdedigen in de Bridgestone World Solar Challenge, het wereldkampioenschap voor zonnewagens in Australië.