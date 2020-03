Bert Gooris (28) was de eerste coronapatiënt in quarantaine in UZ Gasthuisberg: “Ik was helemaal op” Joris Smets Esther De Leebeeck

23 maart 2020

16u00 0 Leuven Bert Gooris (28) uit Heverlee was de eerste coronapatiënt die behandeld is in quarantaine, in UZ Gasthuisberg. Vrijdag 6 maart kreeg hij last van de eerste symptomen, maar hij maakte zich nog geen zorgen over het besmettelijke virus. Een kleine week later wordt hij in quarantaine geplaatst in het ziekenhuis. Sinds dinsdag 17 maart is Bert terug thuis en aan de betere hand. Nu schrijft hij over zijn ervaring met het virus dat de wereld heeft stilgelegd.

Vrijdag 6 maart

“Ik voel me verkouden, moet niesen en heb hoofdpijn. Ik voel met nog niet zwak of zo, dus nog niet direct gedacht aan Corona.”

Zondag 8 maart

“Ik heb een verhoogde temperatuur 37,5. Sinds ik niet vaak ziek ben, begin ik me toch zorgen te maken voor Corona. We bellen naar de dokter van wacht. Hij komt en zegt dat het een luchtpijpontsteking is. Hij denkt niet meteen aan corona want ik ben ook niet in een risicogebied geweest en ik weet niet van contact met iemand die besmet was. Mijn longen klinken nog helder. De dokter zei dat als ik dinsdag nog koorts zou maken en het niet over is ik dan wel antibiotica zou moeten nemen. Zondagnacht was een slechte nacht, en ik begon te hoesten en was korter van adem. We bellen de huisdokter en hij start onmiddellijk met antibiotica, maar maakt zich ook nog geen zorgen over corona.”

Hoge hartslag, zwaarder ademen en met beginnend geruis links aan de longen. De dokter beslist om naar spoed te bellen Bert Gooris

Dinsdag 10 maart/woensdag 11 maart

“Ik voel me zwakker, ademhaling blijft ondermaats. Ik weet niet hoe ik moet liggen of slapen. 4 uurtjes slaap is al veel. Zo gaat het verder tot woensdagnacht. Donderdag bel ik meteen de huisdokter, hij kan pas ‘s middags langskomen. Als de dokter ter plaatse is merkt hij dat ik helemaal uitgeput ben. Ik was helemaal op. Hoge hartslag, zwaarder ademen en met toch wat beginnend geruis links aan de longen. Hij beslist om naar spoed te bellen en ik maak me klaar om te vertrekken naar UZ Gasthuisberg.”

Donderdag 12 maart

“Ik kwam aan op spoed rond 14u. Al vlug werd ik in triage genomen, kreeg ik direct zuurstof en brachten ze me ook onmiddellijk na het nemen van de parameters naar een Box gebracht. Hier kreeg ik ook onmiddellijk een infuus met een antibiotica cocktail, werd er bloed genomen en kwamen ze een foto nemen van de longen. Mijn hartslag was rond de 160. Ik voel me wel al veel beter met die 3 liter zuurstof dat ik krijg. Op spoed is de dokter helemaal ingepakt en dragen ze mondmasker en skibril. De angst voor Corona begint toch wel door te dringen.Even later komen ze me zeggen dat ze een grieptest en coronatest gaan doen. Met een lang wattenstaafje gaan ze heel diep in mijn neus. Zo diep dat ik er tranen van in mijn ogen krijg. De Coronatest deed me toch wel redelijk pijn. Maar het moest natuurlijk. Vanuit de box brengen ze me naar intensieve, achter een gordijn.”

“Om 20u kwam het verdict. Ik heb positief getest op het coronavirus. Ze gaan me in quarantaine plaatsen. Het is even allemaal heftig. Er wordt een wit papieren laken over mij gelegd en zo vertrekken we naar die afdeling. Ik word door een tweetal verplegers en de hoofdverpleger opgewacht aan de quarantainekamer. Een verpleger installeert mij en verlaat dan redelijk snel de kamer. Daarna krijgen we telefoon op de kamer en legt de hoofdverpleger de situatie uit. Ik ben de eerste coronapatiënt in quarantaine in Gasthuisberg. Mijn mama heeft besloten bij mij te blijven. Zij gaat ook in quarantaine in het ziekenhuis. Vanop spoed beloven ze mama dat ze haar hierdoor gaan helpen.”

Op spoed is de dokter helemaal ingepakt en dragen ze mondmasker en skibril. De angst voor Corona begint toch wel door te dringen Bert Gooris

Vrijdag 13 maart

“Het gaat eigenlijk al wel redelijk goed, maar voel me nog draaierig en vreemd in mijn hoofd, er is nog druk op mijn longen. Het eten gaat niet zo goed, niks smaakt. Maar neem mezelf voor dat ik moet vechten tegen het virus en dus goed moet eten. Ik maak nog koorts, dus krijg ik nog Dafalgan bij. De kiné komt ‘s middags langs en komt blazen met de blauwe ballon (airstacking) en kort na de sessie heb ik precies ineens terug veel meer lucht en voel ik me plots terug heel goed. Voel me niet ziek en de parameters zijn ook wel goed.”

Zaterdag 14 maart

“De dag begint wat slechter, terug wat verhoogde temperatuur en voel me terug minder in mijn hoofd, daarom vraag ik of de kiné vroeger kan komen. We vragen aan de verpleging of dat er iemand wat materiaal mag brengen om ons bezig te kunnen houden. En mama haar medicatie en wat kledij. Want als je zo opeens naar spoed vertrekt dan denk je niet meteen dat ze je daar voor een tijd gaan houden.”

Maandag 16 maart

“Maandag begint heel goed. Koorts is weg, saturatie is veel beter en de zuurstof wordt afgezet. Maar ik moest naar de afdeling intensieve zorgen. Er komen meer coronapatiënten aan en ze willen iedereen daar verzorgen. Daar namen ze terug alle parameters en het resultaat was terug saturatie 85, dus terug aan de zuurstof. Waarschijnlijk van me op te jagen. Ik was boos, mijn mama moest naar huis vertrekken. Ik snap het wel, voor haar eigen veiligheid. Ik had het er wel heel moeilijk mee. Zij hielp enorm veel. Op dat moment had ik heel veel verdriet en zag ik het niet zitten om daar nog tot donderdag alleen te blijven. Maar er was wel een hele sympathieke verpleger die onze situatie wel begreep, maar er helaas niet veel aan kon doen.”

Enkele dingen die ik lekker vond voor ik het coronavirus kreeg, smaken nu niet meer. Bert Gooris

Dinsdag 17 maart

“Een andere hele sympathieke verpleger komt me wekken en neemt alle parameters, geeft mijn medicatie en maakt mijn boterhammen klaar. Later op de dag kwam de dokter langs. Hij zag dat ik geen zuurstof meer had en zei dat hij me naar huis wou laten gaan. Alles werd in gereedheid gebracht.”

Sinds dinsdagavond is Bert terug thuis in Heverlee. Hier leeft hij, net als de rest van Vlaanderen, in quarantaine. Gescheiden van de rest van zijn gezin, want zijn papa vertoont ook symptomen van het besmettelijke virus.

“Het begint heel goed te gaan en ik kan terug wat werk verrichten op de pc en dergelijke”, vertelt Bert. “Ik heb nog vaak een droge mond en met momenten moet ik mijn ademhaling terug onder controle krijgen. Enkele dingen die ik lekker vond voor ik het coronavirus kreeg, smaken nu niet meer. Zo vind ik koffie echt niet meer lekker. En peper smaakt plots veel straffer precies. Zouden blijkbaar ook symptomen kunnen zijn van Corona.”

“Maar heb nu een nieuwe liefde gevonden voor thee, zo heerlijk genieten.”