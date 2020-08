Bert en Stienes Longin racen weer: “Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt” Bart Mertens

11 augustus 2020

13u00 1 Leuven De corona-epidemie stak ook stokken in de wielen van de racewagens en voor volbloed racepiloten zoals Bert en Stienes Longin waren de voorbije maanden dan ook erg stille maanden. Zopas gingen ze weer van start in het Belcar Endurance Championship en dat deed duidelijk deugd.

Naar goede gewoonte werd het Krafft Racing-team gevormd door Bert en Stienes Longin, aangevuld met Christoff Corten. De Norma van Krafft Racing bleek meteen één van de smaakmakers van dit bijzondere openingsweekend. De overwinning zat er niet in maar de tweede plaats is toch ook mooi in de openingswedstrijd van het Belcar Endurance Championship 2020 die gereden werd op Circuit Zolder. “Niet gewonnen maar toch heel tevreden”, aldus de Leuvense racepiloot Bert Longin.

“We mogen trots zijn op onze prestatie. Stienes en Christoff hebben een schitterende race afgewerkt. Ook ik kon tot mijn plezier vaststellen dat onze #TheRocket11 door de jongens van Krafft Racing uitstekend was klaargestoomd met de snelste wedstrijdronde als beste bewijs. Toch liep niet alles perfect. We hebben bij het tanken nogal wat tijd verloren. Maar vooral: dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Zeker aan onze partners die ons in deze moeilijke tijden zijn blijven steunen. Deze trofee is voor hen. En ook de mensen van Circuit Zolder en Andy Jaenen verdienen felicitaties. Dit in deze omstandigheden zo snel en zo goed op poten weten te zetten, verdient heel wat respect.”

De volgende wedstrijd van het Belcar Endurance Championship wordt afgewerkt in het kader van de DTM-races in het Nederlandse Assen op 5 en 6 september.