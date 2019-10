Berry Quincy zet Het Depot in vuur en vlam met ‘The Herdman’ Bart Mertens

27 oktober 2019

19u00 0 Leuven De Leuvense concertzaal Het Depot liep afgelopen zaterdag helemaal vol voor Berry Quincy. De populaire band speelde een thuiswedstrijd en stelde hun derde album ‘The Herdman’ voor aan de trouwe fans. “Het is een ander soort plaat geworden met verrassende muzikale experimenten”, zegt gitarist Pieter-Jan Vanstockstraeten.

Eigthies riffs met moderne beats en stevige zanglijnen…zo kondigde Het Depot de albumvoorstelling van Berry Quincy aan op hun website. De kenners van de Leuvense concertzaal zaten er niet ver naast want het derde album van de populaire Leuvense band is inderdaad niet wat de fans gewend zijn van Berry Quincy. ‘The Herdman’ zou je kunnen omschrijven als Berry Quincy 2.0 en dat verdient enige aanmoediging, zeker na de energieke voorstelling van de plaat in Het Depot. “We trokken naar de DAFT-studio’s voor de opnames en het is uiteindelijk een verrassend muzikaal experiment geworden”, zegt gitarist Pieter-Jan Vanstockstraeten. “In vergelijking met de vorige twee platen klinkt ‘The Herdman’ meer volwassen als je het mij vraagt.” Meer info: berryquincy.be