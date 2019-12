Berouwvolle dieven brengen gestolen leeggoedcontainer terug nadat bericht massaal gedeeld werd Kim Aerts

06 december 2019

22u42 0 Leuven Een leeggoedcontainer ter waarde van tweehonderd euro is twaalf uur na de diefstal bij een Spar in Leuven terug in het bezit van de uitbater. De daders werden aangesproken op een bericht dat massaal via deze krant gedeeld werd. “Eentje is zich komen excuseren”, zegt de eigenaar.

Twee studenten gingen vrijdag om 5.30 uur aan de haal met een leeggoedcontainer met daarin vijftig kisten bij de Spar in de Brusselsestraat. “Vier euro per stuk maal vijftig, doe het rekensommetje maar. Totaal waardeloos voor hen, maar voor mij dus niet. Om 5 uur doen we de winkel open voor de eerste leveranciers, van dat moment hebben zij gebruik gemaakt om toe te slaan. Op de beelden is te zien dat ze minstens met twee waren. Ze hebben gewoon gehandeld uit dommigheid, die andere jongen had een stoel van een bakkerij op zijn rug”, reageert zaakvoerder Bart Van Dessel.

Massaal gedeeld

Hij twijfelde geen seconde om de beelden vrij te geven en een ongecensureerde affiche van de diefstal op zijn deur te hangen. Hij loofde meteen ook een financiële beloning uit voor de gouden tip. Maar dat was uiteindelijk niet nodig. De jongen die het meest herkenbaar in beeld kwam, stond ’s avonds al aan de winkel met de gestolen container. Het bericht was massaal gedeeld via onze krant en de jongeman was er op aangesproken. “Je ziet, iemand aan de schandpaal nagelen, kan dus wel degelijk helpen. Ik had er wel hoop in, want we hebben tweeduizend klanten per dag en die jongens konden niet veraf wonen. De kans was groot dat ze zouden worden herkend”, gaat Van Dessel verder.

We overleven zo’n diefstal wel, maar ik wilde gewoon een punt maken. Voor mij is hiermee de kous af Zaakvoerder Bart Van Dessel

Bloed op de stoep

“Uiteindelijk was de jongen die de container terugbracht niet de dader zelf, verzekerde hij. Het zou zijn vriend geweest zijn. Ik geloof hem wel. Hij heeft zich alvast geëxcuseerd voor die frats. Hij beloofde ook nog zelf naar de politie te stappen, want die waren ondertussen ook op de hoogte gebracht. We overleven zo’n diefstal wel, maar ik wilde gewoon een punt maken. Voor mij is hiermee de kous af. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurd is. Bijna elke ochtend heb je van die zatte studenten voor de deur. De ene keer is het al wat erger dan de andere keer. Laatst werd hier nog een wapen getrokken voor de deur en lag er een plas bloed op de stoep. De politie heeft toen alles moeten afzetten. Dat is natuurlijk minder prettig werken.”