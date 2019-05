Berouw komt na de zonde: brief met excuses in brievenbus voor Lorin Parys Bart Mertens

26 mei 2019

18u15 1 Leuven Donderdagnacht werd de wagen van Lorin Parys (N-VA) beschadigd door klimaatactivisten. Ze plakten de auto vol lijm en pamfletten maar enkele dagen later zijn de daders blijkbaar tot inkeer gekomen. “Ik vond vanmorgen een brief met excuses in mijn brievenbus”, zegt Lorin Parys.

Berouw komt na de zonde. Die uitspraak is van toepassing op enkele klimaatactivisten die de donderdagnacht de wagen van Lorin Parys hebben beschadigd. De activisten plakten de auto vol met lijm en pamfletten. Parys was allerminst gecharmeerd door de actie maar vond tot zijn grote tevredenheid een brief in zijn brievenbus. “Vanmorgen lag er een brief met excuses in mijn brievenbus. De daders lieten weten dat ze te ver waren gegaan. Het is wel fijn dat ze tot inkeer zijn gekomen.” Het was niet de eerste keer dat Lorin Parys het slachtoffer werd van vandalenstreken. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werd campagnecaravan Molly zelfs ’s nachts in brand gestoken.

Klimaatplan

De daders van de meest recente vandalenstreek wilden hun ecologische boodschap kracht bijzetten. “Wij eisen dat de regering de Klimaat en Ecologische Noodtoestand uitroept en de behoefte aan snelle transformatie van ons economisch systeem uitroept. Wij eisen een Burgerforum, dat onze regio’s en gemeenschappen de middelen en de autoriteit geeft om te zorgen voor een gecontroleerde overgang naar een rechtvaardige post-groei samenleving. En wij eisen dat de regering een alomvattend wettelijk bindend Nationaal Klimaatplan uitvoert dat de fossiele brandstoffen tegen 2025 afbouwt. Biodiversiteit en het behoud van onze natuurlijke omgeving zijn prioritair”, ‘#XRBelgium’ optekenen.

Meer over Lorin Parys

politiek