Bermbrand langs Meerdaalboslaan is snel geblust JSL

05 augustus 2020

De brandweer moest dinsdagnamiddag uitrukken voor een bermbrand langs de Meerdaalboslaan. De vegetatie langs de spoorweg had vuur gevat. De brandweer had de brand snel geblust. Het treinverkeer ondervond geen hinder. Het autoverkeer op de Meerdaalboslaan moest wel even over één rijstrook omdat de voertuigen van de brandweer de andere rijstrook hadden ingenomen.