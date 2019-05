Benieuwd naar het slothoofdstuk van de ‘Digitale Leesclub’? Neem een kijkje in de bib! EDLL

28 mei 2019

Vzw Link in de Kabel en de Bib van Leuven organiseerden de voorbije twee maanden de tweede editie van de ‘Digitale Leesclub’. Dankzij de steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren konden een 70-tal jongeren uit onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers, van het Heilig Hartinstituut in Kessel-Lo en Ter Beuke in Leuven, op een unieke manier hun kennis van het Nederlands en digitale vaardigheden bijschaven. Het doel van het project was vooral om de OKAN-leerlingen de Nederlandse taal machtig te maken en het leesplezier te stimuleren. Ze maakten vlogs, leerden lezen met e-readers en maakten kennis met digital storytelling.

Hun vlogs en andere creatieve vertalingen kan je vandaag zien in de Bib van Leuven.