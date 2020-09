Ben Broeders na zaal nu ook in openlucht over 5m80: “Die bevrijdende sprong bleef maar uit” Redactie

18 september 2020

13u59 0 Leuven Even leek het dat Ben Broeders net naast de zo begeerde 5.80m zou pakken. Hij had die hoogte nochtans ‘s winters in zaal al bedwongen. In het Olympisch stadion van Rome lukte het donderdag eindelijk. Bij zijn tweede beurt op 5.80m was het raak.

Ben Broeders heeft al 21 wedstrijden met de polsstok op zijn conto en daarbij acht competities in zaal. Indoor sprong hij trouwens voor het eerst over 5.80m, meer bepaald op 19 februari in Liévin. Vier dagen later deed hij dat nog eens over in Clermont-Ferrand. “Ik verwachtte daarom redelijk snel ook in openlucht beter te doen dan mijn beste prestatie van 5.76m. Maar dat draaide telkens anders uit. Ik haalde vijf keer 5.70m of meer, maar de bevrijdende sprong over 5.80m bleef maar uit,” zegt de Leuvenaar.

Het polsstokgala in Kessel-Lo werd zelfs een klein dieptepunt. “We kenden een warme tot hete zomer, maar net die dag bleek het plots vele graden frisser. Daar kregen mijn kuiten last van met drie ongeldige pogingen op mijn openingshoogte. Gelukkig kwam ik er daarna weer door”, lacht de atleet van DCLA.

Hoge verwachtingen

In Rome was Ben Broeders aan zijn voorlaatste meeting van dit zomerseizoen toe en dus trok hij er met hoge verwachtingen naartoe. “Uit voorzorg begon ik toch maar op 5.30m en ging daar over bij de eerste poging, net als op 5.45m trouwens. Op 5.60m miste ik eenmaal, maar op 5.70m lukte het weer bij de eerste beurt. Dat was belangrijk, want zo hield ik veel energie over voor de aankomende recordhoogte. Bij de tweede poging op 5.80m was het raak. Ik sta nu zowel in zaal als in openlucht met die hoogte in de ranglijsten. Al blijft, volgens de regels van de internationale federatie mijn resultaat van Liévin als eerste record op de lijsten. De andere beschouwen zij als een evenaring”, legt de toekomstige master in de Farmacie uit.

Het seizoen van Broeders zit er bijna op, maar komende vrijdag gaat hij nog aan de slag in Qatar, meer bepaald in Doha, waar hij zich vorig jaar wist te kwalificeren voor de finale van het WK. “Het zou mooi zijn om er nog beter te doen dan in Rome, maar de hoogtes van de lat worden op voorhand bepaald. Dus moet ik even wachten hoe dat evolueert. Voor volgend jaar wordt het natuurlijk hopen dat de Spelen in Tokio wel degelijk zullen doorgaan.”