Beluister hier de nieuwe single van Leuvense rapper WIM die eerder al geschiedenis schreef met PhilliBustas Bart Mertens

04 maart 2020

10u00 0 Leuven Na drie albums met liveband PhilliBustasPLUS en drie albums als PhilliBustas gaat de Leuvense rapper WIM opnieuw solo. Na single ‘Ventileren’ is er nu ‘Bodem’ en die single wordt bijzonder goed onthaald door het publiek.

Rapper WIM is een monument in de Vlaamse rapscene. De Leuvenaar is actief sinds 1997 en bouwde een mooi palmares op met PhilliBustasPLUS en PhilliBustas. Na in totaal zes albums ging rapper WIM opnieuw solo aan de slag. De eerste single ‘Ventileren’ kwam onlangs uit en klinkt zoals de betere ‘oldskool’ rap klinkt: harde teksten en blazende beats. Bij de tweede single ‘Bodem’ gebruikt WIM dan weer de kracht van het schrijven als reddingsboei. Voor de productie rekende de rapper op Kim ‘Skpee Beats’ Valkenaers en voor de opname en de mix op Fatty K voor Marmalade Sound Factory. “Verloren lopen, loslaten, vastzitten: de druk van het leven. Herkenbaar en gevoelig. De aankomende EP ‘EXTRA’ wordt een solo tweeluik en zal binnen enkele maanden uitkomen”, aldus WIM die door het leven gaat als Wim Vercruysse.

https://fanlink.to/bodem