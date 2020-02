Beluister hier de nieuwe single van Dyce. Ondertussen al een half miljoen views voor vorige single ‘Race’, met dank aan influencer uit Rusland Bart Mertens

11 februari 2020

16u00 0 Leuven De Leuvense rapper Dyce zit niet stil. Na de EP ‘Y’ die hij in november 2019 losliet op de wereld is er nu de nieuwe single ‘I don’t wanna kill myself, yet, but I thought about it’. Eerder was er ook al ‘Race’ en die video zit ondertussen al aan 500.000 views op YouTube, mede dankzij een Russische influencer.

Nadat hij met zijn groep Rewind op 16-jarige leeftijd zilver behaalde op de Humo’s Rock Rally en in 2019 zijn eerste losse solo singles op de wereld losliet (‘Breakout’, ‘Uprising’ & ‘Zuckerberg’) bracht Dyce (20) onlangs zijn eerste wapenfeit uit: ‘Y’. Een EP waarvoor hij alles zelf deed, van de muziek tot de teksten maar ook de mixing en de mastering. Zelfs het artwork nam de jonge Leuvense rapper voor zijn rekening. Dyce zit duidelijk niet stil want nu is er de nieuwe single ‘I don’t wanna kill myself, yet, but I thought about it’. Lange titel, maar dat kan het enthousiasme bij de fans niet temperen. De conclusie is duidelijk: de Leuvenaar is klaar om nog veel meer muziek de wereld in te sturen. Dat wordt nogmaals bewezen door het succes van de video van de nieuwste single. Na 4 dagen staat de teller al op 30.000 views.

Vier talen

Nog een leuk detail over de Leuvense rapper: hij spreekt liefst vier talen, waaronder Russisch. En laat de Leuvense rapper nu net in Rusland kunnen rekenen op een bijzondere fan. In België kon de clip van single ‘Race’ al op heel wat aandacht rekenen maar ook Tyler, een Russische Youtube influencer, was bezig met een livestream en speelde de video meerdere keren af. Dyce werd vervolgens via de sociale media overladen met complimenten van meerdere kijkers. Daarna poste Tyler een video waarin hij videoclips bekijkt met weinig views. Hij vroeg vervolgens aan al zijn kijkers om de clip te gaan bekijken, met succes van de video van ‘Race’ heeft ondertussen al 500.000 views op YouTube.