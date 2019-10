Belle Perez, Kate Ryan en Mama’s Jasje op Leuvense Kerstmarkt. “Ook feestneuzen Yves Segers en Matthias Lens op affiche”, zegt Marc Pinte Bart Mertens

31 oktober 2019

19u00 0 Leuven De 32ste editie van de Leuvense Kerstmarkt wordt er eentje om de beentjes los te gooien. De muzikale programmatie gaat op woensdag 11 december bijvoorbeeld van start met feestneuzen Yves Segers en Matthias Lens, ook gekend als Die Schnappers. “Ook Belle Perez, Kate Ryan en Mama’s Jasje komen optreden”, zegt Marc Pinte.

Velen kijken er nu al naar uit maar het is toch nog even wachten op de 32ste editie van de Leuvense Kerstmarkt. Die begint op woensdag 11 eindigt op zondag 22 december. De vernieuwingen werden eerder al bekend gemaakt maar het muzikale programma liet nog even op zich wachten. Daar kwam vandaag verandering in want de organisatoren zijn helemaal rond met de affiche.

Op woensdag 11 december brengen Die Schnappers hun beste carnaval- en après-skihits Marc Pinte

“Zoals elk jaar gaan we voor plezier voor jong en oud”, zegt Marc Pinte die al vele jaren het luik animatie invult op de Leuvense Kerstmarkt. “Op woensdag 11 december brengen Die Schnappers hun beste carnaval- en après-skihits, ideaal om het publiek op te warmen voor de kerstmarkt. Nadien is het aan Metejoor, een jong talent dat al in het voorprogramma van Clouseau en Niels Destadsbader stond. Het zal een straffe eerste avond worden op de openingsdag.”

Mama’s Jasje

Naar goede gewoonte staan er ook enkele Belgische toppers op de affiche van de Leuvense Kerstmarkt. Mama’s Jasje bijvoorbeeld. “Iedereen kent de grote hits zoals bijvoorbeeld ‘Zo ver weg’ en ‘Doe het licht maar uit’. Verder hebben ook enkele straffe dames op de affiche staan. Ik denk dan meteen aan Belle Perez en Kate Ryan. De bezoeker van de Leuvense Kerstmarkt zullen zonder twijfel de innerlijke danser of danseres naar boven kunnen halen tijdens hun optredens.” Verder staan ook nog Metejoor, Sammy Moore, Straffen Toebak, Sasha & Davy, Nina Butera, The X-Mas Busquitos, Lou Marvin Band en Yamina & Tim Grand op het podium tijdens de Leuvense Kerstmarkt.

Naast de vele optredens kan het jonge publiek uiteraard ook aan leuke activiteiten deelnemen. “Zo is er op donderdag 19 december een kindernamiddag voorzien. We willen vanzelfsprekend ook de kleinsten onder ons een gezellige kerstperiode bezorgen. Een bezoek aan de enige echte Kerstman is bijvoorbeeld een echte aanrader. We hebben dit jaar ook gezorgd voor nog meer sfeer op de Leuvense Kerstmarkt”, besluit organisator Dirk Pinte. Meer info: https://www.leuvensekerstmarkt.com

Het volledige programma:

Woensdag 11/12: Die Schnappers (20u)

Donderdag 12/12: Metejoor live & acoustic (20u)

Vrijdag 13/12: Sammy Moore (20u)

Zaterdag 14/12: Straffen Toebak (20u)

Zondag 15/12: Sasha & Davy (18u)

Woensdag 18/12: Nina Butera (20u) / Mama’s Jasje (20u45)

Donderdag 19/12: Kindernamiddag vanaf 13u / The X-Mas Busquitos (20u)

Vrijdag 20/12: Belle Perez (20u)

Zaterdag 21/12: Kate Ryan (18u) / Lou Marvin Band (20u)

Zondag 22/12: Yamina & Tim Grand (17u)