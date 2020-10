Belgisch kampioen Indoor Skiën Dries Van Ceulebroeck neemt deel aan Container Cup voor studenten Bart Mertens

11u00 0 Leuven Na Antwerpen, Gent en Hasselt heeft ook Leuven bezoek gekregen van de Container Cup. Geen editie met bekende topsporters deze keer, maar wel een studenteneditie. Twintig Leuvense studenten, waaronder Belgisch kampioen Indoor Skiën Dries Van Ceulebroeck, gingen de uitdaging aan.

Zopas streek de Container Cup voor studenten neer in Leuven op de parking van voetbalclub OHL. Twee weken lang nemen honderd Vlaamse en Brusselse studenten het - net zoals in het populaire televisieprogramma - coronaproof tegen elkaar op in de zevenkamp. Na Antwerpse, Gent en Hasselt was het de beurt aan Leuven, waar twintig studenten de strijd aangingen op initiatief van Telenet, Vier en Woestijnvis. “Met de studenteneditie van de Container Cup willen we de studenten een positieve start van het academiejaar geven. In Hasselt heeft een student overigens het straffe record van Mathieu van der Poel, de winnaar van de Container Cup voor topsporters, verbeterd”, zegt Jesse De Backer van Telenet.

800 inschrijvingen

Het evenement kan overigens op veel bijval rekenen bij de studenten, want in totaal kwamen achthonderd inschrijvingen binnen. Slechts honderd studenten werden geselecteerd voor de loodzware zevenkamp met de disciplines 1.500 meter lopen, monkeybars, golfen, 1.000 meter roeien, schieten, bench press en 3.000 meter fietsen. Bij die selectie hield een driekoppige jury overigens rekening met de verhouding tussen het aantal inschrijvingen van mannen en vrouwen. Een van de gelukkigen was Dries Van Ceulebroeck, student handelsingenieur aan de KU Leuven, maar sinds oktober 2019 ook Belgisch kampioen Indoor Skiën. Of de Leuvense trots van het skiën in de voetsporen treedt van Mathieu van der Poel en Hanne Claes, winnaars van de Container Cup voor atleten, weten we tussen 5 en 9 oktober. De strafste student sleept alvast een Macbook Air in de wacht.