Belastingdienst int 4.200 euro tijdens verkeerscontrole KAR

09 september 2020

13u54 0 Leuven De verkeersdienst van de Leuvense politie heeft samen met de Vlaamse Belastingdienst een verkeersactie gehouden op de Boudewijnlaan en Meerdalboslaan. Er werd voor 4.269 euro aan achterstallige wegenbelastingen opgehaald.

De agenten controleerden tijdens deze actie vijftig wagens. Tijdens de controle bleken twee auto's niet gekeurd, waarvan er een onmiddellijk naar de keuring werd begeleid en een verbod om nog te rijden kreeg omdat de voorruit gebarsten was. Een andere auto was niet ingeschreven en hiervoor werd proces-verbaal opgesteld. Nog een bestuurder ging op de bon omdat hij iemand in de laadruimte vervoerde en een andere omdat hij zijn veiligheidsgordel niet droeg. Tot slot speelde een bestuurder zijn rijbewijs kwijt omdat hij onder invloed van drugs reed.