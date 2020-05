Bekroning voor project Vredesbeiaard in Abdij van Park Bart Mertens

29 mei 2020

10u00 0 Leuven Deze week maakten Europa Nostra en de Europese Commissie de namen bekend van zes Europese projecten die een bijzondere vermelding kregen van de jury van de European Heritage Awards. Eén van de bekroonde projecten is de Vredesbeiaard in de Abdij van Park.

“Wij zijn heel blij met deze bijzondere vermelding van de Europa Nostra jury”, aldus schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a). “Sinds de inhuldiging is de Vredesbeiaard een vaste waarde op de site van Abdij van Park. Dankzij wekelijkse bespelingen, een bijzonder actieve beiaardier en een beiaardrepertoire dat zich aanpast aan de actualiteit beroert en verbindt de Vredesbeiaard vele Leuvenaars.”

Meer dan 300 schenkers uit Neuss en Leuven droegen bij tot het instrument dat werd ingehuldigd op 11 november 2018, exact 100 jaar na het einde van WOI Schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a)

De belangrijke Europese erkenning bevestigt het unieke karakter van de Vredesbeiaard in de Abdij van Park. Het instrument is een getrouwe replica van de 18de eeuwse abdijbeiaard die werd verwoest in 1914 toen hij in de vieringtoren van de Sint-Pieterskerk hing. De replica kwam tot stand dankzij een bijzondere samenwerking van de stad Leuven met de stad Neuss aan de Rijn. “In 2012 ontdekte Jens Metzdorf, de stadsarchivaris van Neuss, dat een bataljon uit zijn stad in augustus 1914 had deelgenomen aan de verwoesting van Leuven. Uit de contacten die kort daarna tussen beide steden ontstonden, groeide het plan om samen de verwoeste beiaard te laten herrijzen op zijn oorspronkelijke plaats. Meer dan 300 schenkers uit Neuss en Leuven droegen bij tot het instrument dat werd ingehuldigd op 11 november 2018, exact een eeuw na het einde van de Eerste Wereldoorlog”, besluit schepen Vandevoort.