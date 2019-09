Bekend Vlaanderen steunt Refugee Walk in Leuven: “Alle records worden gebroken” Bart Mertens

29 september 2019

14u00 1 Leuven Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert vandaag voor de vierde keer de Refugee Walk in Leuven. Dat is een sponsortocht van 40 kilometer waarvan de opbrengst integraal naar de bescherming van vluchtelingen gaat. Onder meer bekende Leuvenaar Dries Mertens steunt het initiatief.

De vierde editie van de Refugee Walk in Leuven breekt alle records. Nu al stappen bijna 1.500 mensen mee in de sponsortocht die vanmorgen van start ging op het Blauwputplein in deelgemeente Kessel-Lo. “Samen zamelden ze op dit moment bijna 270.000 euro in. Dat is een record. Vorig jaar stapten zo’n 1.100 mensen mee die 254.000 euro inzamelden. Ongeveer 5000 mensen deden nu al een gift aan de verschillende deelnemers. En de cijfers blijven stijgen”, zegt Eef Heylighen, woordvoerder van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Zorgzame samenleving

De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) ondersteunt het initiatief. “Meedoen met de Refugee Walk is een manier om te laten zien dat we geloven in een warme en zorgzame samenleving”, klinkt het.

Ook bekend Vlaanderen zet de schouders onder de Refugee Walk. Onder hen de Leuvense muizkant Daan maar ook Rode Duivel en Leuvenaar Dries Mertens. “Ik steun de Refugee Walk van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Daarom vraag ik jullie allemaal om 40 kilometer te stappen.”

Oorlogsverslaggever en reportagemaker Daniel Demoustier, eveneens afkomstig uit Leuven, benadrukt nogmaals dat het belangrijk is om mensen op de vlucht voor geweld te ondersteunen. “Ik werk al meer dan 20 jaar als cameraman, voornamelijk in conflictgebieden. Zo kwam ik in contact met mensen op de vlucht voor oorlog en miserie. Daarom ben ik blij met een organisatie als Vluchtelingenwerk Vlaanderen.”

Meer info: www.refugeewalk.be