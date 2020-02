Bekend gezicht keert terug naar Wijgmaal: voormalige bakkerij Elbo heropent als bakkerij Chantal EDLL/KAR

11 februari 2020

16u09 34 Leuven De voormalige bakkerij Elbo in de Nieuwstraat in Wijgmaal heropent als bakkerij Chantal. De bakkerij sloot een aantal maanden geleden de deuren en daarmee was de laatste warme bakker in het dorp verdwenen. Maar daar komt dus nu verandering in want bakker Chantal keert terug.

Er sluiten gemiddeld twee bakkerijen per week. Dat blijkt recent uit cijfers van het neutraal syndicaat voor zelfstandigen. Sinds begin november vorig jaar is ook bakkerij Elbo in de Nieuwstraat in Wijgmaal permanent gesloten. Daarmee verdween de laatste warme bakker in de Leuvense deelgemeente Wijgmaal. De firma van de Limburgse eigenaar Boubkar El-Khalfi werd voor de ondernemingsrechtbank in Leuven failliet verklaard.

Bakker op de hoek

Maar weldra kunnen de inwoners van Wijgmaal terug aanschuiven voor vers brood bij bakkerij Chantal. Die nam samen met bakkerij Jens Van Tichelt uit Dessel het pand over. Opvallend: Chantal is geen onbekende voor de inwoners van Wijgmaal. Ze hield sinds 2001 bakkerij Joachim en nadien bakkerij Elbo open. Het gekende gezicht van ‘de bakker op de hoek’ keert dus gewoon terug met haar eigen bakkerij. “Ik ken Chantal al lang en ik ben zelf ook bakker. Ze zocht iemand om samen een winkel mee open te doen en daarom zijn we samen op de kar gesprongen”, zegt bakker Jens van Tichelt. “Ik ben heel blij dat ik kan terugkomen”, zegt Chantal enthousiast. Aan het concept van de bakker gaat ze wel sleutelen. “Er komen wel wat veranderingen, vooral aan de kwaliteit”, aldus Chantal. “Dat er de laatste tijd veel bakkerijen sluiten, schrikt ons niet af. We weten waarmee we bezig zijn en hebben twintig jaar ervaring”, aldus Chantal en Jens.

Ze openen hun gloednieuwe bakkerij Chantal op zaterdag 29 februari met een feestelijk openingsweekend. Heel wat inwoners reageren alvast laaiend enthousiast op Facebook. “Dit is super nieuws. Veel mensen zullen een gat in de lucht springen, Chantalleke” en “want een dorp zonder bakker is maar niets, welkom terug Chantal”, klinkt het.