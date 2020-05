Beiaardconcert vanuit universiteitsbibliotheek als alternatief voor herdenking V-dag EDLL

07 mei 2020

17u53 0 Leuven Op vrijdag 8 mei herdenken we V-dag ofwel het einde van de Tweede Wereldoorlog, intussen 75 jaar geleden. In Leuven zal dat zonder traditionele plechtigheid gevierd worden, maar wel met een beiaardconcert vanuit de universiteitsbibliotheek.

De traditionele hulde met bloemen bij het herdenkingsmonument op het Martelarenplein verloopt dit jaar anders. Stadsmedewerkers zullen de kransen van de stad Leuven, de KU Leuven en de vaderlandslievende verenigingen neerleggen. Zonder optocht dus, maar uiteraard met dezelfde eerbiedwaardigheid als anders. “We zijn de oud-strijders, de gesneuvelden en de verzetslieden zeker niet vergeten”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V). “We willen deze herdenking van V-dag niet onopgemerkt laten voorbijgaan en hulde brengen aan de helden van toen. Daarom hebben we een alternatief programma uitgewerkt”.

Beiaardconcert

Tussen 19u45 en 20 uur zullen de klokken van de Sint-Pieterskerk ter herdenking luiden. Het Vredesconcert in de Sint-Pieterskerk wordt vervangen door een beiaardconcert vanuit de Universiteitsbibliotheek. Beiaardier Luc Rombouts kruipt achter zijn instrument om nummers te spelen die hoop uitdrukken. “Het concert wordt een ode aan de menselijke veerkracht, vriendschap, solidariteit en aan de hoop op een betere toekomst. ‘We zullen doorgaan’ en ‘We’ll meet again’ zijn mijn persoonlijke toppers en worden sowieso gespeeld”, aldus schepen Vansina.

De Leuvenaars mochten alvast verzoeknummers kiezen via een poll op Facebook. ‘Ode an die Freude’, ‘Bella Ciao’, ‘You’ve got a friend in me’, ‘Land of Hope and Glory’ en ‘Chariots of Fire’ kregen de meeste stemmen en staan morgenavond zeker al op de playlist. Geïnteresseerden kunnen het concert beluisteren vanuit hun kot via deze link.