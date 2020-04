Begrafenisondernemer Pues werkt in moeilijke omstandigheden: “Mensen zijn enorm dankbaar voor onze livestream” Joris Smets

06 april 2020

18u14 0 Leuven Begrafenisondernemer Pues werkt in tijden van corona in heel andere omstandigheden. Gilbert Pues (73) zit boven het hoofdkantoor in Herent in quarantaine en zoon Tom Pues (46) werkt door in alle vestigingen. Zij werken met extra voorzorgsmaatregelen en doen hun uiterste best om de families van overledenen bij te staan. Dat is niet gemakkelijk, want door de coronacrisis mogen begrafenissen uitsluitend in intieme kring plaatsvinden. De plechtigheden kunnen sinds kort ook gevolgd worden via een livestream, waarvoor veel families enorm dankbaar zijn.

Een stijging van overledenen als gevolg van het coronavirus maakt dat begrafenisondernemer Pues in een heel drukke periode zit. Bij het opbaren van een overledene werkt men met veel beschermingsmateriaal en extra voorzorgsmaatregelen. Begrafenissen vinden plaats in intieme kring, maar kunnen sinds kort wel gevolgd worden via een online livestream. “Die worden veel bekeken, de mensen zijn er heel dankbaar voor”, zegt Tom Pues.

Omstandigheden

“We doen zoals steeds ons uiterste best om families van overledenen zo goed mogelijk bij te staan”, zegt Gilbert Pues. “Sinds vorig weekend is het toch opvallend drukker. Veel mensen moeten afscheid nemen van een dierbare en dat is erg. De coronamaatregelen maken dat ook nog eens veel zwaarder. Daarom streamen wij live de plechtigheden die in intieme kring plaatsvinden. Zo kan iedereen van thuis volgen en toch nog afscheid nemen. Ik vind dat het onze maatschappelijke plicht is om een tandje bij te steken en we merken dat men hier heel dankbaar voor is”, zegt Gilbert. “Vandaag waren er 200 mensen aan het kijken naar een afscheidsdienst”, vult Tom aan. “Toch is het op een bepaalde manier ook minder druk. Alle diensten gaan door in familiekring en er is in het algemeen veel minder verkeer op de baan. Naar een uitvaart rijden neemt veel minder tijd in beslag. Bij het groeten wordt er niets aangeraakt en er zijn nu maar een 15-tal mensen aanwezig, die elkaar ook niet mogen aanraken. De plechtigheid duurt dus ook veel minder lang. Dat zijn natuurlijk ook altijd heel mooie momenten waar men veel troost uit put. Het is heel jammer dat dit nu niet meer kan.”

Bescherming

Begrafenisondernemer Pues heeft tot nu toe een 50-tal mensen, die overleden zijn aan het coronavirus, opgebaard. Dit gebeurt in tijden van corona met extra voorzorgsmaatregelen. “We dragen dezelfde beschermende kledij als ziekenhuispersoneel”, zegt Tom Pues. “Twee schorten, een veiligheidsbril, een kap, handschoenen en een mondmasker. Voor en na de behandeling een paar keer grondig de handen wassen en ontsmetten. Het duurt nu allemaal wat langer maar we besparen kosten noch moeite om ons personeel te beschermen.”

“Net zoals altijd is hygiëne bij ons een prioriteit”, stelt Gilbert. “Het is druk, maar we kunnen het nog aan. We hebben nog marge.”

Quarantaine

“Ik ben al mijn personeel heel dankbaar”, zegt Tom. “Zij zijn allemaal van groot belang. Onder hen is ook mijn schoonbroer, Kristof Lorent, die hier achter de schermen hard verder werkt. Mijn vader blijft thuis. Ik heb hem de situatie uitgelegd en daarna is hij samen met mijn moeder in quarantaine gegaan. Ze behoren immers tot de risicocategorie. Ze slapen langer, lezen veel en gaan vaak wandelen of fietsen. Hij blijft alles goed volgen maar wat rust zal mijn vader goed doen. Al hoop ik niet dat hij in pensioen gaat wanneer de lockdown gedaan is”, lacht Tom.