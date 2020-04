Begrafenisondernemer Pues noteert dubbel zoveel overlijdens Joris Smets

14u45 3 Leuven Begrafenisondernemer Pues heeft de voorbije maand dubbel zoveel overlijdens genoteerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Het coronavirus maakt vooral veel slachtoffers in de woonzorgcentra.

De voorbije periode is het heel druk geweest bij begrafenisondernemer Pues. “We hebben uitzonderlijk veel overlijdens gehad”, zegt Tom Pues (47). “De voorbije maand hebben we zelfs dubbel zoveel begrafenissen georganiseerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Het is gelukkig wel aan het minderen nu.”

Maatregelen

“We hebben nachten gehad dat we continu werden opgebeld voor overlijdens”, stelt Tom. “De laatste dagen is het terug iets minder. Dat is goed nieuws. Ik denk dat de mensen zich goed aan de maatregelen houden. Bij ons zijn er maximaal 15 personen aanwezig bij plechtigheden en dat wordt goed opgevolgd. Bij het opbaren van een overledene werken we ook met veel beschermingsmateriaal en extra voorzorgsmaatregelen.”

Woonzorgcentra

De coronaslachtoffers waarvoor begrafenisondernemer Pues plechtigheden organiseert, zijn voornamelijk mensen uit de woonzorgcentra in regio Leuven. “De mensen zijn bijna allemaal uit woonzorgcentra en boven de 75 jaar”, zegt Tom. “Het is helaas de risicogroep voor het virus. Ik vind wel dat de woonzorgcentra het heel goed doen in verband met de maatregelen en de zorg voor hun bewoners. De verzorgers doen hun uiterste best. Ook als wij aankomen zijn er steeds duidelijke afspraken over hoe er te werk wordt gegaan.”