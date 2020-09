Begeleid Wonen gaat voortaan door het leven als Staf Bart Mertens

22 september 2020

14u00 0 Leuven Begeleid Wonen uit Leuven is toe aan een nieuwe naam en die is er nu ook. De organisatie die mensen met een beperking helpt, gaat in de zomer van 2021 ook verhuizen naar deelgemeente Kessel-Lo.

“We gaan met hetzelfde team en dezelfde dienstverlening met evenveel enthousiasme verder in een vernieuwd jasje en met een naam die er staat, want op Staf kun je steunen. We willen dat iedereen zich thuis voelt in onze maatschappij. Daarom staan we mensen met een beperking bij in het zelfstandig thuis leven. We doen dat al 35 jaar, maar nu ruilen we de naam Begeleid Wonen in voor Staf. We kozen voor Staf omdat een staf steun geeft en je helpt om vooruit te gaan. Een staf biedt meer evenwicht en maakt je sterker. Staf bouwt ook aan de toekomst, want in de zomer van 2021 verhuist onze organisatie van het Prins Regentplein in Leuven naar een nieuw gebouw in Kessel-Lo.” Meer info op www.wijzijnstaf.be.