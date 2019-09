Beestenmarkt blijft traditie op 70ste Jaarmarkt Bart Mertens

02 september 2019

12u00 0 Leuven Eén ding mag niet ontbreken op de Leuvense Jaarmarkt: de beestenmarkt.

Traditie is traditie en dat geldt zeker voor de veemarkt en de veeprijskamp in het Heilige Geeststraat en op het Sint-Jacobsplein. Schepen Els Van Hoof (CD&V) is blij dat er nog ruimte is voor de zogenaamde ‘beestenmarkt’ tijdens de Jaarmarkt in Leuven die vandaag al toe is aan de 70ste editie. “Jaarmarkt Leuven is niet meer hetzelfde als in lang vervlogen tijden maar we blijven toch trouw aan de essentie van vroeger. Tradities hebben een welverdiende plaats in onze stad. De beestenmarkt is een essentieel onderdeel van de Jaarmarkt en dat is ook zo voor de braderie waar de Leuvense handelaars hun producten aan de man en de vrouw kunnen brengen”, klinkt het.

