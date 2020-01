Beenhouwer Erwin Mertens geeft 120 kilogram gehakt gratis weg aan moppentappers in De Kapblok. “Dit jaar bijna 500 moppen”, klinkt het Bart Mertens

26 januari 2020

17u00 3 Leuven Beenhouwerij De Kapblok verraste vorig jaar met de ‘Week tegen de verzuring’ en dat initiatief werd dit jaar herhaald. Meer concreet kregen klanten die een mop vertelden 250 gram gehakt gratis van beenhouwer Erwin Mertens. “Met groot succes want er is heel veel gelachen de voorbije week”, klinkt het.

“We herhaalden de actie op algemene aanvraag van de klanten”, vertelt de bekroonde beenhouwer Erwin Mertens van De Kapblok in Leuven. “En de klanten hebben massaal van zich laten horen de voorbije week. Ik denk dat de teller gestopt is bij ongeveer 500 moppen. Dat is goed voor zo’n 120 kilogram gratis gehakt die ik met veel plezier cadeau heb gedaan aan de klanten. Zelf heb ik helaas niet alle moppen kunnen horen maar het doet me wel veel plezier dat de ‘Week tegen de verzuring’ opnieuw een succes is geworden in De Kapblok. Een van de betere moppen vond ik de man die de winkel binnenstapte en ons meldde: het is voor de mop. Hij vertelde vervolgens een mop maar kocht niets. Eerlijk is eerlijk, die man kreeg 250 gram gehakt cadeau. Maar helaas is hij zijn gratis gehakt vergeten… daar heeft het personeel wel echt mee moeten lachen. Een leuke actie die toch wat minder verzuring heeft gebracht en dat is volgens mij broodnodig in de maatschappij van vandaag.”