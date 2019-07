Beachvolleyballers maken mooie weer op Ladeuzeplein KAR

17 juli 2019

Zo’n 700 spelers zullen de komende dagen deelnemen aan de vijftiende editie van Leuven Beachvolley op het Ladeuzeplein. Leuven Beachvolley is meer dan beachvolleybal alleen. “Met Spikeball, Kubb, animatie, foodtrucks en een gezellige lounge is Leuven Beachvolley een geweldige plaats om tijdens de zomer te vertoeven”, luidt het bij de organisatie. Het startte vijftien jaar geleden op het Martelarenplein in Leuven. Een verhuis naar het Ladeuzeplein, pal in het midden van de stad, gaf het event nog wat meer cachet: een strand mét palmbomen op een unieke, historische locatie. Er werd zo’n 800 ton zand uitgestrooid om nog tot en met zondag zowel professionele als amateur volleyballers te ontvangen.