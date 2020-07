Bavet verhuist naar groter pand en gaat in zee met vegetarische slager JSL

13 juli 2020

11u03 0 Leuven Spaghettirestaurant Bavet in de Tiensestraat zal dit najaar verhuizen naar een groter pand aan de overzijde van de straat. Sinds kort staan er ook twee nieuwe vegetarische spaghetti op het menu: The Bolo Bastard en de The Holy Mary.

De Belgische keten is ook in Leuven heel populair en daarom gaan ze uitbreiden naar een groter pand. In oktober zal het spaghettirestaurant verhuizen naar de overzijde van Tiensestraat. De nieuwe vegetarische spaghetti’s zijn ‘The Bolo Bastard’ en de ‘The Holy Mary’: varianten op de bestaande klassiekers van Bavet. Daarvoor wordt het gehakt vervangen door de vleesvervanger van De Vegetarische Slager.

Bavet heeft nu een pand in vijf steden en zal tegen het einde van het jaar ook openen in Mechelen, luik en Maastricht.