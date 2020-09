Barnabas Bese (OHL): “Nog niet de tijd gehad om Leuven te verkennen” Herman Meersseman

15 september 2020

09u56 0 Leuven Barnabas Bese is wel degelijk een aanwinst voor OH Leuven. Zijn debuut tegen Charleroi (1-3-nederlaag) was nog niet echt overtuigend, in Beveren (1-3-zege) kwam hij al beter voor de dag en zaterdag tegen Standard speelde (ook) hij een stevige, prima partij.

De 26-jarige Hongaar tekende op 19 augustus een contract voor OHL, waar coach Marc Brys hem wil uitspelen op de rechterflank. Op die positie speelt hij ook in de Hongaarse nationale ploeg en voetbalde hij de voorbije vier seizoenen bij Le Havre in de Franse Ligue 2. Vier dagen later stond hij al in de basis bij OHL. Als centrale verdediger, omdat Brys naast Schuermans en Tshimanga ook nog Ngawa, met een spierletsel afgehaakt tijdens de opwarming, moest missen.

Even aanpassen

“Debuteren nadat ik pas drie dagen in Leuven was en amper twee groepstrainingen met OHL in de benen had, na een hele tijd geen wedstrijden meer te hebben gespeeld, en ook nog op een plaats waar ik zelden of nooit speel: dat was wel even aanpassen”, glimlacht de minzame 1,88 meter grote en stevig gebouwde (84 kilo) Hongaar. “Ik had wel een aantal weken mogen meetrainen bij mijn ex-club MTK Boedapest, maar een échte wedstrijd spelen tegen de leider van een zware competitie als de Belgische, is toch iets heel anders.”

Wat ik mijn sterkste punten vind? Duelkracht, snelheid en kopbalsterkte Barnabas Bese

In Beveren en tegen Standard stond hij op zijn favoriete plek, rechts op het middenveld. Af en toe nog een beetje aarzelend op de Freethiel, sterk en onverzettelijk tegen Standard. “De trainer, met wie ik een uitermate positief gesprek had en die me overtuigde een tweejaarscontract te tekenen bij deze club die ik helemaal niet kende, wil dat ik de hele flank afdweil. Dat is wat ik het liefste doe. Niet alleen mijn defensieve werk opknappen, maar ook mee in het offensief trekken. Wat ik mijn sterkste punten vind? Duelkracht, snelheid en kopbalsterkte. Daar wil ik me bij OHL nog verder in bekwamen”.

“Of in Leuven een aangename stad vind? Vraag me dat later nog eens”, grijnst Bese. “Ik kwam op 18 augustus in Leuven toe, sindsdien heb ik hier vooral hard getraind en ik was acht dagen weg door interlandverplichtingen. Bese stond 90 minuten op het veld tegen Rusland (2-3-nederlaag). En eenmaal weer in Leuven ging alle focus naar de voorbereiding op Standard. Tijd om de stad en de omgeving te verkennen, heb ik dus nog niet gehad. Ik ben hier trouwens gekomen om te voetballen, de rest is bijzaak.”

