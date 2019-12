Barman betrapt tiener die met vals geld wil betalen in café op de Oude Markt EDLL

29 december 2019

12u49 0 Leuven Op de Oude Markt in Leuven is een 18-jarige jongen uit Boutersem vrijdagnacht betrapt met vals geld.

De tiener wou in een café op de Oude Markt zijn drankje betalen met een vals briefje van 10 euro. De barman doorzag het bedrog echter en verwittigde onmiddellijk de politie. Na een grondige controle bleek dat de tiener nog drie valse briefjes van 10 en 20 euro op zak had. De politie stelde een proces-verbaal op en nam de briefjes in beslag. De herkomst wordt nog verder onderzocht.