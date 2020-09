Barbecue veroorzaakt haagbrand JSL

15 september 2020

14u55 0

De brandweer moest maandagavond even voor 19 uur uitrukken voor een brand in de Schoonzichtlaan in Wilsele. De bewoners hadden de barbecue aangestoken in de tuin. Even later vatte de droge haag echter vuur. De bewoners probeerden het vuur te blussen met een tuinslang. De brandweer was snel ter plaatse en bluste nog na. Behalve aan de haag was er verder geen schade. Er raakte ook niemand gewond.