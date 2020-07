Baracca levert nu ook ambachtelijke pizza’s aan huis: “Passie en kwaliteit zijn de sleutel tot succes” Joris Smets

22 juli 2020

15u46 0 Leuven In het Italiaans restaurant ‘Baracca’ kunnen Leuvenaars al een aantal jaar terecht voor knapperige pizza’s die volgens de regels van de kunst in klassieke en traditionele houtovens worden gebakken. Eigenaars Anastassia (29) en Kiki (31) moesten door de lockdown in maart snel handelen. Daarom startten ze met leveringen aan huis en die waren zo succesvol dat ze het concept verder hebben uitgewerkt in de vorm van een pop-up. “Omdat Deliveroo vaak te wensen overlaat leveren we ze zelf”, zegt Kiki. “Een van onze ambachtelijke pizza’s bestellen en laten leveren moet een ervaring op zich zijn.”

Baracca is al jaar en dag bekend in Leuven voor heerlijk Italiaans eten waar de kwaliteit en bediening nooit te wensen overlaat. Hoewel het restaurant een succes is en de lockdown goed doorstaan heeft, blijven eigenaars Ana en Kiki niet bij de pakken zitten. Op het Alfons Smetsplein vind je vanaf donderdag de pop-up van Baracca. Hier kan je pizza’s bestellen en ter plaatse eten of aan huis laten leveren. “De service die we hebben uitgewerkt toen we dicht moesten tijdens de lockdown was een succes”, zegt Kiki. “Daarom hebben we besloten te starten met deze pop-up waar klanten terecht kunnen voor ambachtelijke pizza’s. Onze pizza’s worden volgens de regels van de kunst gemaakt en gebakken in een houtoven die van Italië zelf komt. We werken met zuurdesem, een ambachtelijke gist die we zelf maken. Dit zorgt ervoor dat de pizza’s krokant, luchtig en goed verteerbaar zijn. We werken ook alleen maar met producten van hoogstaande kwaliteit. Onze mozzarella laten we zelfs wekelijks van Italië afkomen omdat die daar zoveel beter is.”

“Onze leveringen doen we zelf omdat Deliveroo vaak te wensen overlaat. Een van onze ambachtelijke pizza’s bestellen en laten leveren moet een ervaring op zich zijn. Het belang van vriendelijke en goede service mag niet onderschat worden. Sinds ik ambassadeur van klimaatneutraal 2020 in Leuven ben, leveren we ook alleen maar met elektrische fietsen en scooters.

Lockdown

“Moest er een tweede golf en lockdown komen dan kunnen we ook van hieruit blijven werken”, zegt Ana. De pop-up zal er voorlopig 6 maanden staan, maar als het aanslaat verlengen we. We geloven er zelf rotsvast in. Als je iets met passie en kwaliteit doet dan heb je de sleutel tot succes in handen. En in de pop-up van Baracca wordt er, net als in het restaurant, alleen maar met passie en kwaliteit gewerkt.”

Van donderdag tot en met zondag van 17:30u tot 21:30u, bestellen kan hier.