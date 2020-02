Bar Stel opent de deuren: “Mijn thuis is waar mijn Stelplaats staat” EDLL

12 februari 2020

15u51 0 Leuven Stelplaats heeft vandaag officieel haar eigen Bar Stel geopend. Dat is een nieuw café in de oude stelplaatsen van De Lijn voor en door jonge Leuvenaars.

De voormalige stelplaatsen van de Lijn, aan de Vuurkruisenlaan in Leuven, werden omgebouwd tot de Stelplaats. Een multifunctionele ruimte waar jonge Leuvense ondernemers hun passie kunnen omzetten in de realiteit. Je vindt er onder meer een sporthal in de voormalige carwash, heel wat vzw’s vonder er hun onderdak, muzikanten kunnen hun muzikaal ei kwijt in de opnamestudio en feestvierders kunnen terecht in de nachtclub. Maar sinds vandaag opent Stelplaats ook officieel haar eigen Bar Stel. “Mijn thuis is waar mijn Stelplaats staat”, klinkt het in het nieuwe café van Stelplaats. De hal werd ingericht tot een gezellige zitruimte en de geur van roestige motorolie werd ingeruild voor die van de warme koffie en frisse pintjes.

Officieel de nieuwe bar openen doen de jonge Leuvenaars van Stelplaats meteen met een gratis vat, een speciaal bier van de maand en heel de dag gratis soep. Bar Stel is voortaan open van woensdag tot zondag, telkens van 12 uur tot 23 uur. Op maandag en dinsdag is de bar gesloten.