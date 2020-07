Bar Stan opent weer na vier maanden: “Uitgebreid nieuw terras biedt zekerheid” Joris Smets

28 juli 2020

14u42 0 Leuven Sinds vorige week kan je weer terecht in Bar Stan voor ontbijt, lunch, koffie én diner. De zaak sloot tijdens het begin van de lockdown maar opende nu pas weer de deuren. Eigenaar Michaël Cloet (33) en zijn team hebben gewacht tot ze hun nieuw terras op het Hoornplein in gebruik konden nemen. “Iedereen had heel veel zin om terug te beginnen”, zegt Michaël.

Bar Stan is sinds 2014 te vinden op het Conscienceplein in Leuven. De laatste jaren zijn er appartementsblokken gebouwd en is heel het plein heraangelegd, waardoor de bar plots jarenlang naast een grote werf lag. De werken zijn nu zo goed als ten einde en daar is eigenaar Michaël Cloet (33) zeer tevreden om. “Het was trekken en sleuren voor een vergunning voor het nieuwe terras, maar het is nu in orde en we kunnen er weer tegenaan”, zegt Michaël. “We hebben nog een tijd langer gewacht alvorens te openen na de lockdown zodat we het groot terras in gebruik konden nemen. Door het kleine terras aan Bar Stan hebben we de laatste jaren een buffer opgebouwd om de voorbije periode te kunnen overbruggen. Anders had het wel eens anders kunnen aflopen. Het is heel fijn dat we nu op een rendabele manier kunnen werken. Het team is lang technisch werkloos geweest en iedereen had veel zin om er terug aan te beginnen. Het nieuwe grote terras biedt zekerheid op lange termijn en we hopen de mensen in de nieuwe appartementsblokken, nu de werken bijna gedaan zijn, goed te leren kennen.”

Vader

Ander goed nieuws komt uit de privésfeer van Michaël: “Ik ben tijdens de lockdown vader geworden. Ik heb het dus toch redelijk druk gehad de voorbije maanden, maar dan op een heel andere manier”, lacht hij. “Sinds maandag zijn de coronamaatregelen terug verstrengd en de heropening van Bar Stan is dus tijdens een rare periode. We hechten er veel belang aan ons goed te houden aan alle maatregelen. We hopen natuurlijk niet opnieuw te moeten sluiten door corona, maar we zullen zien wat de toekomst brengt.”

De website van Bar Stan vind je hier.