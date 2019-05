Bar Stan mag dan toch terras zetten EDLL ADPW

24 mei 2019

20u20 2

Sinds vandaag staat er opnieuw een terras aan Bar Stan. De voorbije maanden is hier heel wat commotie rond geweest, nadat voormalig minister Homans de goedkeuring van de stad Leuven had vernietigd en buurtbewoner en voormalig schepen Jaak Brepoels (sp.a) een klacht indiende. “Ongeveer twee maanden geleden hebben wij dan opnieuw een aanvraag ingediend en nu is er dus een nieuwe terrasvergunning afgeleverd. Er is daarbij een compromis gevonden met de buurtbewoner en dat compromis komt hij tegemoet. Hij zal dus niet in beroep gaan. Voor de buurt betekent dit eensgezindheid en daar zijn wij heel tevreden om”, aldus Michaël Cloet, eigenaar van Bar Stan. Er zal in de toekomst ook een terras op het plein aan de overkant komen.