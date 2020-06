Bar Bleu opent nog één keer de deuren: “Enkel het eetcafé keert terug” Bart Mertens

12 juni 2020

11u00 3 Leuven Vorige zomer lanceerde Leuvens evenementenbureau Footstrap een tijdelijk eetcafé in een oud verlaten klooster in de Brusselsestraat. Hoewel het oorspronkelijk een eenmalig project was, gaat de bar toch opnieuw open, maar het is volgens de initiatiefnemers wel de laatste keer. “De kapel is zo’n prachtige en unieke locatie. Het zou jammer zijn om er niets meer mee te kunnen doen”, zegt Andreas De Boever, zaakvoerder van Footstrap.

Bar Bleu in de Brusselsestraat kon vorig jaar rekenen op veel belangstelling en dat had het eetcafé vooral te danken aan de locatie: een oud klooster. Normaal gesproken zou Bar Bleu een eenmalig initiatief zijn, maar de oase van rust keert nog één keer terug naar de oude kloostergebouwen met een prachtige binnentuin die eigendom zijn van projectontwikkelaar ION die er in de toekomst een nieuwe bestemming aan wil geven.

Kapel

Tijdens de vorige editie werd de kapel als decor gebruikt voor verschillende evenementen zoals comedynights, silent disco’s en andere activiteiten. Door de corona-epidemie kan dat geslaagde experiment niet herhaald worden door de initiatiefnemer. “Gezien de coronamaatregelen zullen de geplande activiteiten herzien moeten worden. Enkel het eetcafé keert terug, maar we wachten de komende periode nog even af en bekijken wat er wel nog mogelijk is. De kapel is zo’n prachtige en unieke locatie. Het zou jammer zijn om er niets meer mee te kunnen doen”, zegt Andreas De Boever, zaakvoerder van Footstrap.

Je kan enkel nog met Bancontact betalen en de tafels staan ver genoeg uit elkaar Andreas De Boever van Footstrap

Italiaanse gerechten

Uiteraard worden in Bar Bleu de nodige voorzorgsmaatregelen genomen deze zomer om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo zullen er geen menukaarten meer zijn, maar kan je het menu raadplegen op je smartphone via een QR-code. “Ook kan je er enkel nog met Bancontact betalen, staan de tafels ver genoeg uit elkaar en wordt alles tijdig ontsmet”, aldus Andreas De Boever. “De uitgebreide menukaart zorgt ervoor dat er voor ieder wat wils is. Zomerse cocktails en een lekkere hap zijn de hoofdingrediënten. Voor deze editie zal cateraar Cor e Leone de keuken bemannen. De foodtruckchef tovert overheerlijke snelle, Italiaanse gerechten op het bord. Antipasti, kraakverse pizza’s en frisse Italiaanse desserten maken het zomergevoel compleet.” Bar Bleu is open vanaf vandaag. Meer info vind je op de Facebookpagina van Bar Bleu.