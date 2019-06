Bar Bleu opent in verlaten klooster van

16 juni 2019

Bar Bleu opende dit weekend de deuren in het verlaten klooster van de Broeders van Liefde in de Brusselsestraat in Leuven. Dat gebeurde met een heus openingsweekend, met ook een kinderknutseltafel voor de allerkleinsten en een feestje op zaterdagavond met DJ Wontime. Het is de eerste en meteen ook laatste keer dat de bar opent, aangezien de site begin 2020 wordt gerenoveerd tot een appartementencomplex. Tot en met 15 oktober is het gezellige pop-upcafé met binnentuin nog in de Brusselsestraat terug te vinden. Het Leuvens koppel Stéphanie Jager (33) en haar vriend Andreas De Boever (35) starten het project met hun evenementenbureau Footstrap .