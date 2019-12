Bar Bleu is terug met een winterconcept EDLL

05 december 2019

13u47 0 Leuven Goed nieuws voor de liefhebbers van Bar Bleu. De pop-up bar in het voormalig klooster van de Broeders Der Liefde is terug met een wintervariant. Tot en met 22 december kan je er terecht voor een warme chocolademelk en gezellige kerstsfeer aan de kachel.

Afgelopen zomer zakten duizenden Leuvenaars af naar de Brusselsestraat om het oude klooster te ontdekken. Zo’n vier maanden kon je vanuit een ligstoel heerlijk zonnen in de prachtige binnentuin, met een cocktail en nacho’s in de hand. Nu komen de organisatoren Stéphanie Jager en Andreas De Boever terug met een Bar Bleu-wintereditie. Aan een gezellige kerstboom, een warme kachel, chocolademelk en wintercocktails geen gebrek.

Afterwork

“We focussen voor de winterbar vooral op het afterwork-principe: gezellig genieten na het werk in een ontspannen sfeer, aan een warme kachel. De drankkaart werd aangepast naar een meer winters aanbod”, zegt uitbater Andreas De Boever van Footstrap Events. Deze keer is er geen vaste keuken, maar wordt er gewerkt met verschillende foodtrucks. Bar Bleu is nu ook speciaal op woensdag open.

Ook nog een zomer voor Bar Bleu

De werken voor de herontwikkeling van de Burenberg-site gaan pas van start in het najaar van 2020. Dat betekent ineens ook goed zomernieuws voor Bar Bleu, want de pop-up bar kan nog een zomer mee. Nog tot en met augustus 2020 zal het oude klooster van de Broeders Der Liefde onder meer dienen als locatie voor deze pop-upbar. Bar Bleu is open van woensdag tot zondag. Meer informatie vind je op Facebook