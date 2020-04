Bakkerij UZ Leuven mag terug broden bakken na muizenincident Kim Aerts

13 april 2020

14u50 4 Leuven De bakkerij van het UZ Leuven mag terug opengaan, nadat er vrijdag twee muizen werden ontdekt. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) gaf maandag haar fiat na een nieuwe inspectie.

“De controle is positief verlopen en we mogen opnieuw opstarten”, deelt woordvoerder Suzy Van Hoof mee. “Dinsdag zullen we nog wel een beroep moeten doen op lokale bakkers voor de broodbedeling in het ziekenhuis, maar vanaf woensdag zou alles weer normaal moeten verlopen”, zegt Van Hoof. De bakkerij was gesloten sinds vrijdag toen er bij een inspectie van het FAVV een koppeltje muizen tussen de voorraden werd ontdekt. Heel het weekend werd er grondig gekuist in de bakkersafdeling van het ziekenhuis. De bakkerij in het hospitaal zorgt dagelijks voor een duizendtal broden voor patiënten en personeel.