Bakers by Bike brengt lokaal ambachtelijk brood en banket tot bij jou thuis EDLL

15 mei 2020

17u41 1 Leuven Leuvens ondernemer Jonas Bogaerts (28) heeft een nieuw concept gelanceerd. Met Bakers by Bike wil hij voortaan brood en banket van de lokale bakker tot bij jou thuis brengen.

Bakers by Bike, zoals de naam al doet vermoeden gaat het team met de bakfiets brood en banket aan huis leveren. En dit vier keer per maand voor 15 euro. “We willen het lokale ambachtelijke brood herintroduceren in de huiskamer en zo de ‘zondagse pistolet’ weer mogelijk maken in drukke tijden”, zegt Jonas. “Langs de andere kant willen we ook een weerwoord bieden aan de supermarkten die een steeds groter marktaandeel opeisen. De bakker zorgt voor vers brood en banket, wij voor de levering.”

Milieubewust

Brood laten leveren door Bakers by Bike kan vanaf het eerste weekend van juni, telkens op zaterdag of zondag tussen 6u30 en 9u30. Momenteel concentreert de ondernemer zich op de omgeving rond Leuven, Heverlee en Kessel-Lo. Bakers by Bike ging alvast een partnership aan met bakkerij Sint-Lambertus uit Heverlee. “Onze dienstverlening is interessant als je minder mobiel bent, geen bakker in de buurt hebt of gewoon geen zin hebt om naar de bakker te gaan”, klinkt het nog.

Door brood met de bakfiets rond te brengen, draagt Bakers by Bike ook zijn steentje bij aan het milieu. “Enerzijds blijven we zo fit en anderzijds verkleinen we onze ecologische voetafdruk”, aldus Jonas. Wie een maandabonnement bij Bakers by Bike wilt, kan zich aanmelden via de website.