Baby van amper drie maanden oud overlijdt bij onthaalmoeder Kim Aerts en Joris Smets

08 januari 2020

14u13 284 Leuven Bij een onthaalmoeder in de Leuvense deelgemeente Wijgmaal is gisteren een baby van nog geen drie maanden oud overleden. De hulpdiensten rukten omstreeks 15.30 uur massaal uit, maar zij konden enkel het overlijden van de zuigeling vaststellen.

“Wij hebben een onderzoek geopend naar het overlijden van de baby. We hebben ook een wetsdokter aangesteld die in eerste instantie een uitwendige autopsie heeft uitgevoerd. Donderdag volgt er een inwendige lijkschouwing”, bevestigt parketwoordvoerster Julie Plevoets. “Aan de hand daarvan zal bekeken worden of er nog onderzoeksmaatregelen moeten gesteld worden.”

“Op dit moment kunnen we nog geen uitspraken doen of er inmenging van derden is. Dat moet nog uitgeklaard worden”, zegt Plevoets.

De onthaalmoeder werd niet aangehouden. Ze mag voorlopig wel geen kinderen meer opvangen tot er meer duidelijkheid is over het overlijden. De onthaalmoeder zelf wenste niet te reageren op het incident.